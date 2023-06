Cracco e Urbani a villa Terzaghi Le eccellenze italiane a tavola

di Roberta Rampini

Sarà un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori e dell’arte enogastronomica del territorio, l’estate al ristorante didattico dell’Associazione Maestro Martino di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio.

Quattro Weekend del gusto da oggi al 16 luglio che racconteranno l’estate milanese e lombarda nell’ex dimora di caccia settecentesca immersa nel verde del Parco del Ticino che dista solo mezz’ora da Milano. Quattro appuntamenti che avranno come protagoniste le brigate degli studenti dell’Associazione Maestro Martino sotto la guida dello chef Carlo Cracco e dal resident chef di Villa Terzaghi, Federico Urbani. Sapori e saperi della filiera agroalimentare fondata su piccoli produttori e sostenibilità raccontati attraverso i piatti. Il sabato a pranzo (17 e 24 giugno, 8 e 15 luglio) lo chef Urbani, insieme alle brigate di cucina, proporrà una degustazione di pizze gourmet preparate live con prodotti stagionali e del territorio.

La magia del lievito madre, la lievitazione, gli abbinamenti con ingredienti di eccellenza del territorio, sono solo alcuni degli ingredienti delle pizza d’autore. Alla domenica (18 e 25 giugno, e 9 e 16 luglio) sarà possibile partecipare a percorsi sensoriali su tematiche che spazieranno dall’aceto ai vini, passando per le spezie e gli oli essenziali. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali e italiane presidiate da importanti ospiti del settore come per esempio l’Acetaia Giusti per il mondo dell’aceto balsamico di Modena, la cantina Prediomagno per i vini del Monferrato, la cantina I Magredi per il Friuli e la cantina Villa Walter Fontana per la Valtellina. Domenica pomeriggio nel dein materia sveleranno tutti i segreti sul rito del barbecue e della brace con masterclass aperte al pubblico con gli chef Franco Piperno (Patagonia ristorante argentino), Giovanni Baratta (Joe’s American BBQ - Joe Bastianich) e l’esperto Davide Bigarella. E infine appuntamento con un rito milanese irrinunciabile, l’aperitivo.