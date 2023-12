Milano, la Procura sequestra il Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli

MIlano, 13 dicembre 2023 – I pm di Milano Paolo Storari e Giovanna Cavalleri hanno disposto un sequestro impeditivo d'urgenza della società Martinina srl che gestiva il Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano.

Il Cpr era stato oggetto di ispezione nell'inchiesta, per frode e turbativa, della Guardia di Finanza lo scorso primo dicembre, da cui era emerso che i migranti, tra le altre cose, non ricevevano cure e mangiavano cibo scaduto.

Di fatto la Procura, con questo provvedimento, ha sequestrato il Centro di permanenza per i rimpatri. Il provvedimento, se verrà convalidato dal gip, porterà alla nomina di un amministratore giudiziario per gestire la struttura.

L’inchiesta

L’indagine, per frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta, è a carico della 73enne Consiglia Caruso (amministratrice della società che gestisce il centro, Martinina srl) e del figlio 40enne Alessandro Forlenza (amministratore di fatto della srl di proprietà della moglie, non indagata). I

ndagata per la legge 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti anche la società, con sede in provincia di Salerno, risultata "sprovvista di qualsiasi modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati di frode nelle pubbliche forniture". Martinina, che gestisce anche il Cpr di Palazzo San Gervasio a Potenza e un centro a Taranto, già al centro di denunce pubbliche ed esposti, si è aggiudicata il 10 ottobre 2022 la gara d’appalto della Prefettura di Milano da 1,3 milioni di euro per la struttura per l’identificazione e il rimpatrio dei migranti irregolari con una capienza di 72 posti poi scesi a 48.