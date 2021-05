Segrate, 6 maggio 2021 – Stupore, questa mattina, da parte dei vaccinandi dell'hub di Novegro, dove il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano, è stato tra coloro che hanno dato il proprio contributo per effettuare le iniezioni. Con l'occasione il professore ha ribadito l'importanza della campagna d'immunizzazione: “E' fondamentale – ha detto - vaccinarsi perché la vaccinazione è sicura e efficace. Bisogna approcciarsi in modo sereno per proteggere se stessi, le proprie famiglie e la comunità”. La settimana scorsa era stato il virologo Roberto Burioni a tenere, a sua volta, una seduta vaccinale a Novegro.

Inaugurato il 20 aprile, l'hub segratese è stato ricavato nei padiglioni del polo fieristico ed è gestito dal gruppo ospedaliero San Donato. In questi giorni si viaggia su una media di 2 mila iniezioni al giorno, un numero legato a un generale rallentamento nella fornitura delle dosi; dopo la metà di maggio si conta di tornare a pieno regime, ovvero a 5 mila somministrazioni giornaliere. Nell'hub operano 80 tra medici, infermieri e amministrativi. A supporto, gruppi di volontari.

