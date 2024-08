Covid, 4 i ricoverati. Uno in terapia intensiva

Situazione calore sotto controllo del Sud Est milanese. Anche per quanto riguarda i ricoveri per Covid la situazione non è preoccupante. Dai dati forniti dalla Asst Melegnano-Martesana, per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso per caldo, non risultano situazioni particolari. Si sono registrati casi di malori dovuti a scarsa idratazione, ma nulla di particolarmente diverso rispetto al passato. In particolare non si sono registrati accessi al pronto soccorso per colpi di calore o danni da caldo.

Per quanto riguarda i posti letto invece c’è un lieve calo. Nell’area di medicina fra luglio e agosto sono passati da 83 a 54. In chirurgia generale ad agosto i posti letto sono scesi da 21 a 16 e in Ortopedia da 17 a 16. Più marcato il calo dei posti letto in Urologia, dove i letti sono scesi da 11 a 4. Chiusa la “Week surgery“, per i ricoveri fino a 5 giorni, dal 3 al 30 agosto (durante la chiusura i pazienti sono assistiti nelle degenze attive). Infine, per quanto riguarda la terapia intensiva per agosto il calo di posti letti è stato limitato a una unità: da 5 a 4. Sul fronte Covid all’ospedale di Vizzolo sono ricoverati 4 pazienti: tre anziani di 89, 86 e 74 anni sono sottoposti a ossigenoterapia, un 82enne è in terapia intensiva. E anche per quanto riguarda gli accessi generali nei pronto soccorso si registra un lieve calo di presenze, grazie al fatto che le città si svuotano a Ferragosto. Anche sul fronte dei medici di base la situazione è relativamente sotto controllo in quanto a fronte dei professionisti in ferie la guardia medica presente sui vari territori funziona a pieno regime.

Massimiliano Saggese