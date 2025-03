Covi di droga nel bed and breakfast. La polizia arresta quattro spacciatori

Avevano trasformato due stanze di bed and breakfast in due covi di spaccio nello stesso palazzo di via Marocco in zona Stazione Centrale. Ma i quattro, tre uomini e una donna – attivi in due business illegali diversi – tutti marocchini, tra cui una coppia di fidanzati, sono stati colti in flagranza e arrestati dalla polizia martedì. Le stanze erano al piano rialzato e al piano terra, una posizione che consentiva di cedere lo stupefacente anche dalla finestra: i clienti arrivavano di continuo. Se ne sono accorti i poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia guidati dal dirigente Angelo De Simone durante un appostamento. Notate le cessioni, hanno fatto irruzione: in un alloggio c’erano un ragazzo di 24 anni e la sua fidanzata di 36, lui con precedenti, lei senza documenti. Addosso avevano dieci involucri di cocaina e nella cappa in cucina nascondevano altre dodici dosi – per 12 grammi in totale – oltre a 14 pasticche di ecstasy in tre bustine blu. Pagavano l’alloggio 80 euro al giorno e lo usavano come base per lo spaccio. In contemporanea, il blitz nell’altro appartamento occupato da altri due marocchini di 20 e 28 anni irregolari in Italia e senza fissa dimora, il più giovane con precedenti per droga e furti aggravati, l’altro noto ai poliziotti anche per rapine, furti, risse e ricettazione. Avevano 35 grammi di hashish che hanno cercato di buttare nel water. Altre dosi erano in un borsello nero. M.V.