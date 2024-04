Milano, costringe la moglie a lavorare 16 ore al giorno sotto minaccia: arrestato

Milano – La costringeva a lavorare nella loro pizzeria dalle 9 di mattina fino all'una di notte senza alcun compenso e le infliggeva vessazioni di ogni tipo. In un'occasione le aveva gettato dell'alcol addosso minacciando di darle fuoco.

L'incubo di una donna ecuadoriana di 43 anni, madre di due figli, di 5 e 13 anni, ha avuto fine quando, in auto con i suoi bambini, ha deciso di andare a denunciare il marito al commissariato Greco Turro di Milano. È stata un’agente al corpo di guardia, dalle telecamere di sorveglianza, a capire quello che stava succedendo perché il marito l'aveva raggiunta prima che entrasse. Aveva già cercato di strapparle la bambina.

L'uomo, egiziano, 39 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia quando la donna ha avuto modo di raccontare l'intera vicenda. A carico del marito c'era solo una denuncia per maltrattamenti ma risalente al 2014; poi la moglie, per paura, non l'aveva più denunciato