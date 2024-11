Corvetto, aggrediti a bottigliate e rapinati mentre tornano a casa

Milano – Due passanti che stavano rincasando a fine serata, a Milano, sono stati accerchiati da un gruppo di nordafricani e feriti a bottigliate prima di essere rapinati di portafogli e cellulare. I due sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo per varie ferite da taglio non gravi.

È accaduto intorno a mezzanotte e mezza in corso Lodi all'angolo con viale Brenta, in zona Corvetto. I due uomini, di 39 e 50 anni, stavano camminando nel viale centrale - abitualmente frequentato da gruppi di stranieri - quando sono stati affrontati e minacciati da quattro sconosciuti, e poi reagendo, feriti, riportando lesioni il primo al braccio sinistro e il secondo alla testa. Soccorsi dal 118 sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico. Sul caso indaga la Polizia di Stato.