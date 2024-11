Maxi controllo al Corvetto. Sequestri di droga e auto

Maxi controllo la notte tra venerdì e sabato lungo le strade del quartiere Corvetto e in punti specifici come piazza Gabrio Rosa, indicata da tempo dai residenti del quartiere come covo di spaccio e meta di sbandati. In azione la polizia locale, che ha controllato 203 veicoli, elevato 49 verbali ed effettuato tre sequestri di veicoli. Non solo: sono 190 gli alcol test svolti (accertamenti preliminari); 4 i pre test per verificare l’eventuale consumo di sostanze stupefacenti. Il risultato? Quattro persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza e una per guida sotto effetto di droga. Sei le patenti ritirate per varie violazioni al Codice della strada.

Ancora: segnalato un consumatore di stupefacenti, che aveva addosso 1,40 grammi di hashish. Mentre sono due i pusher denunciati, trovati in possesso – complessivamente – di 5,80 grammi di marijuana e 149,86 grammi di hashish. Nei guai anche un uomo che è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Monitorata anche la velocità: 96 sono le multe elevate per superamento del limite. E a due automobilisti è stata ritirata la patente.

Il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli sottolinea che "operazioni come queste servono a controllare il territorio, soprattutto in zone della città che presentano alcune criticità". L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli aggiunge che "avevamo ricevuto diverse segnalazioni, dal Municipio 4 e dai cittadini. Vogliamo essere presenti per un maggiore controllo nei quartieri di giorno, di sera e di notte".

E non è finita, perché alla lista di interventi notturni si aggiunge quello delle 4.30 in viale Stelvio, tra viale Zara e via Farini: una pattuglia della polizia locale di passaggio è intervenuta notando che all’altezza del civico 44 due militari stavano trattenendo un uomo, nordafricano, che si divincolava. Gli agenti hanno poi appreso che l’uomo aveva appena rubato una collanina d’oro a un passante tedesco. Dopo averlo accompagnato all’Ucaf, Ufficio arrestati e fermati, e una volta identificato (è risultato essere di nazionalità egiziana) è stato arrestato per furto con strappo. Poi, la direttissima.