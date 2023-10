Milano, il corteo per la Palestina dalla stazione Centrale al parco Trotter

Milano – Sono circa tremila le persone che stanno partecipando al corteo per la Palestina, partito alle 15.30 da piazza Duca d'Aosta. Dopo aver lasciato la stazione Centrale in circa 1.500, mano a mano manifestanti si sono aggiunti lungo il percorso: via Vitruvio, via Settembrini, via Doria, piazzale Loreto e via Padova. Intorno alle 16.50 sono entrati al parco Trotter, ziona Nolo, tra viale Monza e via Padova. Tappa finale dell’iniziativa.

Cori, fumogeni, slogan e striscioni oltre tantissime bandiere della Palestina, ma anche di partiti comunisti e sindacati di base. In testa al corteo c'è lo striscione con la scritta “Fermiamo il genocidio a Gaza. Salviamo Gaza”. Al momento non si registrano disordini.

"Noi non siamo antisemiti, noi siamo per il rispetto del diritto internazionale – ha scandito un organizzatore col megafono dal camioncino –, non ce l'abbiamo con gli ebrei ma con l'occupazione sionista che massacra tutti i giorni e compie un genocidio nei Territori palestinesi. Sono state sterminate famiglie e rasi al suolo territori. Gettando fosforo bianco sulle case già distrutte”.

Il corteo ha attraversato piazzale Loreto sulle note di "Bella Ciao”, quindi una ragazza, avvolta in una kefiah, dal camion degli organizzatori ha preso il microfono: ''Gli ebrei – ha esclamato – li abbiamo accolti noi quando soffrivano; ora ci dicono che siamo terroristi, ma sono loro che hanno massacrato l'Iraq, l'Afghanistan e la Palestina".

La manifestazione pro Palestina a Milano

Il percorso

Il percorso concordato dai promotori con la Questura prevede che il corteo passi in via Vitruvio, via Settembrini, via Doria, piazzale Loreto e via Padova, fino al parco Trotter. "Palestina libera", l'urlo al megafono. L'iniziativa è monitorata dalle forze dell’ordine: un cordone di agenti del Reparto mobile precede i manifestanti lungo le vie previste dal tragitto; altre squadre sono presenti in coda e in alcuni punti intermedi del percorso.

Tram e bus

Per consentire il corteo Atm ha modificato il percorso di alcune linee. Ecco il dettaglio.

Tram 1: Non fa servizio tra viale Monte Santo e Greco. Il servizio è limitato alla tratta Roserio-viale Monte Santo

Tram 5: Nelle due direzioni, devia tra viale Tunisia e Centrale FS (piazza 4 Novembre)

Bus 39: Salta la fermata di Loreto (via Stradivari)

Bus 55: Non fa servizio tra piazza Aspromonte e Loreto. Il servizio è limitato alla tratta Cimitero Lambrate-piazza Aspromonte

Bus 56: Non fa servizio tra via Padova/Bengasi e Loreto

Bus 60: Nelle due direzioni devia tra via Galvani/via Copernico e piazza Adelaide di Savoia

Bus 81. Nelle due direzioni devia tra viale Abruzzi/Gran Sasso e Sondrio M3

Filovia 90/91: I filobus non fanno servizio tra Piola e Zara

Filobus 92. Non fa servizio tra le fermate via Piccinni/viale Abruzzi e Zara

