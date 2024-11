Corteo pro Palestina a Milano, al via da Porta Genova: “Siamo vicini a Mohammad Hannoun”

Milano, 16 novembre 2024 – Nessun commento all'indagine sul sessantaduenne giordano Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia denunciato per istigazione a delinquere per i commenti a favore dei pestaggi di Amsterdam. “Siamo vicini a lui e speriamo che questa faccenda si chiarisca”, si è limitato a dire dal furgone di testa Kader Tamimi, presidente della Comunità palestinese in Lombardia.

Il corteo dei pro Palestina

Così è partito, poco dopo le 15.30 di sabato 16 novembre, l'ennesimo corteo pro Palestina, che si è mosso dal piazzale della stazione di Porta Genova in direzione Darsena; l'iniziativa, che si svolge ogni sabato da più di un anno per chiedere la fine del conflitto israelopalestinese, si concluderà in piazzale Medaglie d'oro, dopo aver attraversato Porta Romana. "Save Gaza" e "Palestina libera" gli striscioni di testa della manifestazione che conta alcune centinaia di persone.

Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia

La telefonata di Hannoun

Mohammad Hannoun si è collegato al telefono con il corteo, e la sua voce è stata diffusa dagli altoparlanti. “Venerdì ho ricevuto la notifica del foglio di via - ha detto alla piazza -. I miei avvocati mi hanno tranquillizzato. Non ho mai incitato alla violenza contro nessuno, noi siamo contro la violenza: questi cortei sono fatti proprio per denunciare la violenza degli israeliani. Vi abbraccio tutti”. Il collegamento si è concluso con insulti ai giornalisti: “Continuerò la mia lotta, mi sposterò in altre piazze: non mollerò mai per sostenere il popolo palestinese”. In realtà, Hannoun avrebbe potuto partecipare alla manifestazione in corso perché il procedimento amministrativo per l'emissione del foglio di via è stato appena avviato.