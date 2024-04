Corteo 25 aprile Milano: “Ci sarà uno spezzone palestinese, attese 5mila persone”

Milano - Il presidente dell'associazione palestinese in Italia, Mohammad Hannoun, ha annunciato che al corteo nazionale del 25 aprile a Milano sarà presente "uno spezzone palestinese". "Inviteremo tutti gli amici della comunità palestinese. Ci aspettiamo 5mila persone dal nord Italia".

Al corteo, come ogni anno, parteciperà anche la Brigata ebraica, con lo slogan 'Ora e sempre la democrazia si difende'. Hannoun non teme scontri alla manifestazione per la festa della Liberazione: ''Noi non partecipiamo al 25 Aprile per attaccare o criticare qualcuno. Lo spirito del 25 Aprile è quello di ricordare i partigiani che si sono sacrificati per la libertà''. Una festa del genere ''a chi fa paura? Chi è fascista ha paura di essere presente. Chi vive lo spirito della liberazione, non deve averne paura''.

Lo spezzone palestinese al corteo per il 25 Aprile non sarà in testa. ''Avremmo voluto avere una nostra presenza in testa al corteo, ma non possiamo obbligare nessuno. Abbiamo proposto di mettere lo striscione di apertura 'Cessate il fuoco ovunque', perché noi siamo contro le guerre ovunque, non solo in Palestina'', ha spiegato Hannoun.

Corteo pro Palestina e Fridays for Future

Oggi gli attivisti di Fridays for future e dei movimenti pro Palestina hanno piantato un giovane ulivo nel grande prato del Politecnico di Milano, in piazza Leonardo Da Vinci. Circa duemila i partecipanti alla manifestazione che è terminata davanti all'ateneo. Accanto all'albero, tra gli applausi e il coro 'Palestina libera', è stata posata la bandiera palestinese.