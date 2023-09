Cortei e veglia con Delpini a Milano: pace in Ucraina

In cammino per invocare la pace in Ucraina e nel mondo: è la proposta del Coordinamento diocesano associazioni, movimenti e gruppi. Oggi, dalle 20, due cortei muoveranno da punti di partenza dal valore simbolico – piazzale Segesta, vicino al Consolato russo, e via Ampezzo, in prossimità di quello ucraino –, per poi ricongiungersi e concludere il percorso nella chiesa Maria Regina Pacis (via Kant 8) dove, alle 21, l’arcivescovo Mario Delpini presidierà una veglia di preghiera. Previste testimonianze di padre Ambrogio Makar, archimandrita ortodosso del Patriarcato di Mosca, e di don Igor Krupa della Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino.