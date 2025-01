Corso di formazione per colf e badanti

Corso di formazione per colf, badanti e baby sitter. L’obiettivo è formare e certificare le figure degli assistenti familiari. Le persone potranno frequentare il corso di formazione che prevede un attestato di partecipazione. Il percorso formativo verrà gestito da Domina, associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, che in collaborazione con Ebincolf, ente bilaterale del settore del lavoro domestico, opera con il marchio “Certicolf“ in qualità di organismo di certificazione delle competenze accreditate. Domina tutela le famiglie nella gestione dei rapporti professionali con collaboratori domestici e assistenti familiari, offrendo consulenza specializzata sulla corretta applicazione del contratto di lavoro domestico. Il corso si terrà nei giorni di sabato 15 e 22 febbraio e sabato 1 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella sala conferenze di Villa Sioli a Senago. Informazioni e prenotazioni: 351.689 8204 - servizi@dominamilano.org

Da.Fa.