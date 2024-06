Corso di autodifesa femminile. Iscrizioni record, pronti al bis

Boom di iscrizioni per il corso di difesa personale femminile, proposto dal Comune (assessorato alle Pari opportunità) e dalla polizia locale. "Uno strumento utile per aiutare le donne a gestire la paura e il panico in situazioni di aggressione fisica e acquisire maggiore sicurezza di se stesse", spiegano dal Comune che, anche quest’anno, ha registrato il tutto esaurito (oltre 50 iscrizioni) per le lezioni dedicate a ragazze e donne. Nell’ultimo incontro, l’Amministrazione ha consegnato l’attestato di partecipazione e lo spray al peperoncino che le donne hanno imparato a utilizzare durante le lezioni. Il corso è stato curato dagli agenti di Buccinasco: Corrado Macrì, Serena Desolati, Domenico Amatista e Domenico Varo, coordinati dal comandante Gianluca Sivieri. Con loro, anche Veronica Massaro dell’associazione Shoshin Shitoryu Karatedo Karatedo e Massimo Blanco di Unised (Università di criminologia e scienze forensi a Corsico). Al corso di difesa personale dedicato alle ragazze dai 16 anni di età, si è aggiunto anche il ciclo di lezioni riservato alle giovani studentesse di terza media che, anche quest’anno, ha ottenuto il massimo delle adesioni. Gli incontri insegnano a gestire la paura in situazioni di aggressione fisica e a "sentirsi più sicura di me stessa", dicono le partecipanti. Le studentesse aggiungono a questo obiettivo il desiderio di "sentirmi preparata in caso succeda qualcosa – hanno raccontato le giovanissime -: il passaggio dalla terza media alla prima superiore non è semplice: prenderemo mezzi pubblici e vogliamo avere gli strumenti, soprattutto mentali, per poter affrontare eventuali problemi: se ne sentono tante purtroppo e c’è bisogno, per noi ragazze, di sentirci pronte per reagire a molestie o aggressioni".Francesca Grillo