Corso Buenos Aires, musica e danze boliviane per la festa della Madonna di Urkupina / Il video

Milano – Come ogni anno il 13 agosto le comunità boliviane festeggiano la Virgen de Urkupina, una delle feste religiose più importanti in Bolivia. Le varie associazioni del Paese Sudamericano si sono date appuntamento in corso Buenos Aires per animare la via con danze negli appariscenti e coloratissimi abiti tradizionali.

Il corso, una della poche vie di Milano con qualche negozio aperto, si è così colorato al ritmo della musica sudamericana. Sotto gli occhi e i telefonini dei milanesi e dei turisti a spasso.

La festa della Madonna di Urkupiña in corso Buenos Aires

La festività prende origine dall’apparizione di una "Donna celeste” a una giovane pastorella di Urkopina, piccolo villaggio situato alla periferia di Cochabamba, mentre pascolava le pecore. Secondo la storia, la donna celeste disse alla ragazza di prendere alcune pietre e portarle a casa.

La giovane raccolse così delle pietre se le caricò sulle spalle fino a casa. Una volta in casa scoprì che le pietre si erano trasformate in argento. La storia si diffuse tra gli abitanti che iniziarono ad andare in pellegrinaggio sulla collina e venerare la vergine miracolosa di Urkupina.