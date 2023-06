Corsico, preoccupazione per lo spostamento del "dentista sociale": Negri richiede incontro urgente

Sale la preoccupazione sullo spostamento del "dentista sociale", il servizio all’interno della Casa di Comunità di via dei Lavoratori a Corsico che chiuderà per due anni. Nel tempo necessario per eseguire i lavori di ristrutturazione della struttura, il servizio che aiuta i fragili, con prezzi calmierati e ticket zero del Sistema sanitario nazionale, sarà trasferito ad Arese. A sollevare la questione, il consigliere regionale Simone Negri (Pd). "Abbiamo appreso che Asst non ha previsto altre strutture sul territorio. Il progetto della nuova struttura non prevede l’odontoiatria sociale. Ho chiesto un incontro urgente all’assessore Guido Bertolaso" - conclude Negri -. In cerca di soluzioni anche il presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Asst Rhodense Rino Pruiti: "I vertici dell’Azienda hanno assicurato che il servizio tornerà a Corsico dopo i lavori. Comunque non basta: occorre cercare una soluzione subito". Fr.Gr.