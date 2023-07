Corsico, gli crolla un cancello addosso: grave operaio

Corsico (Milano), 2 luglio 2023 – Considerando il peso e la lunghezza della cancellata, l’operaio è stato miracolato.

Le condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita. È stato stabilizzato sul posto dai soccorritori della Croce Verde Soccorso di Buccinasco, sedato, ma è sempre rimasto vigile e cosciente nonostante il trauma cranico, al torace e diverse contusioni riportate nell’infortunio.

È successo venerdì sera, poco prima di mezzanotte, all’ingresso della fabbrica Imerys Minerali, in via Alzaia Trento. Un uomo di 44 anni, origini peruviane e residente a Milano, è rimasto schiacciato dalla pesante cancellata della fabbrica che tratta materiali per la filtrazione.

Sul posto, oltre ai soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118, c’erano anche i carabinieri della compagnia di Corsico. L’uomo è stato portato in codice giallo e affidato alle cure mediche: per fortuna non rischia la vita. Rimane da chiarire come possa essere caduto il cancello. Un altro infortunio sul lavoro nel giro di pochi giorni: martedì, a Buccinasco, un operaio di 22 anni ha sfondato il lucernaio su cui stava lavorando per impermeabilizzare il tetto di un’azienda ed è precipitato da un’altezza di 12 metri: è ancora in prognosi riservata e le indagini sono in corso, con i due datori di lavoro indagati per lesioni colpose.