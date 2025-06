Cacciati da casa perché LGBTQ+ o costretti a “percorsi rieducativi”: a Milano c’è un rifugio per ricominciare

MILANO – Una casa è molto più di un tetto sulla testa. È un rifugio in cui sentirsi protetti. Un luogo pieno di calore, in cui essere amati per come si è. Almeno, è quel che dovrebbe essere. Ma nella realtà può succedere l’opposto. Lo provano sulla loro pelle tanti ragazzi e ragazze omosessuali o transgender che vengono scacciati dalla famiglia d’origine. Dove andare? Senza soldi, senza un punto d’appoggio? Si può bussare a Casa Arcobaleno dedicata all’accoglienza gratuita di giovani discriminati dai propri genitori per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o per il percorso di transizione avviato. Una realtà gestita dalla cooperativa Spazio Aperto Servizi e nata in collaborazione con il Comune di Milano.

“Le richieste di accoglienza sono aumentate – fa sapere Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi –, tanto che abbiamo moltiplicato gli alloggi: la prima Casa Arcobaleno è stata inaugurata nel 2019 e oggi sono sei, tutte tra Milano e hinterland”. Gli indirizzi sono segreti, per garantire la sicurezza di coloro che vi abitano. “Dal 2019 a oggi abbiamo accolto 44 persone, prevalentemente giovani tra i 18 e i 25 anni, ma anche qualcuno un po’ più grande”.

L’ultimo rifugio è stato inaugurato lo scorso marzo alla periferia ovest di Milano. Al momento, gli ospiti sono 12. “Molti – sottolinea Campese – non vengono solo allontanati ma sono oggetto di minacce e anche di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche. Per questo Casa Arcobaleno è prima di tutto un luogo di protezione”. I casi sono tutti delicati, “ci sono anche ragazzi che arrivano da noi dopo aver subìto violenze. Se di origine straniera, a volte vengono mandati nei Paesi d’origine e obbligati ad affrontare dei “percorsi rieducativi” con l’intento di cambiare il loro orientamento sessuale. Alcuni si presentano da noi senza nulla, senza neppure un bagaglio o una borsa. Solo con i vestiti che hanno addosso”.

Le telefonate di chi chiede accoglienza sono tante, “Casa Arcobaleno è un servizio noto, la cui esistenza circola sui gruppi Lgbtqia+ – continua la presidente di Spazio Aperto Servizi –. Un ragazzo è arrivato qui dalla Puglia dopo aver letto un’intervista su un giornale. Ma c’è anche chi chiede ospitalità direttamente dalla strada”. La precedenza è data a chi ha meno possibilità ed è in condizioni d’emergenza. Le provenienze sono diverse, “un terzo è rappresentato da italiani, un altro terzo da italiani di seconda generazione e gli altri ospiti sono stranieri. Le famiglie di origine, poi, sono diverse: ci sono quelle ultra religiose ma anche quelle laiche; alcune agiate e altre in condizioni di povertà. Segno che la discriminazione dei propri stessi figli sia un inquietante fenomeno trasversale”.

Varcata la soglia di Casa Arcobaleno, l’ospite ha a disposizione un’equipe multidisciplinare: educatori, psicoterapeuti, legali. E pure un servizio di orientamento al lavoro e alla casa. “Il primo passo è l’ascolto. Poi si imposta una routine quotidiana, si crea insieme un progetto che rispecchi i desideri della persona, affinché possa ricominciare un percorso di studi interrotto, formarsi o cercare un lavoro. I piani sono eterogenei, cuciti su misura. E non c’è una scadenza: si resta a Casa Arcobaleno per il tempo che serve, senza forzare né comprimere”.

Così i ragazzi si sentono in una casa vera. Decorata con strisce variopinte che compaiono anche sugli arredi. In questo modo, accolti e protetti, possono costruire la propria autonomia. Con il passare del tempo, il rapporto con la famiglia si ricuce? “è difficile, il passato in questi casi è molto doloroso. Su 44 ospiti passati da noi finora, solo due sono rientrati in famiglia. Invece Casa Arcobaleno, per tutti, resta un punto di riferimento anche dopo l’uscita”.