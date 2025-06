Progetti fantasma e soldi dirottati sui conti personali: la Corte dei Conti condanna l’associazione ItalAfrica

MILANO – I soldi stanziati dall’Ue non sono mai stati utilizzati per realizzare il progetto finanziato, al netto di una piccola parte (21mila euro) per pubblicizzare l’iniziativa. Per questo, la Corte dei Conti della Lombardia ha condannato l’associazione ItalAfrica Centrale e il suo presidente Alfredo Carmine Cestari a ridare alla Commissione europea 246.748 euro. Il riepilogo delle puntate precedenti ci porta al 2013, quando l’ente no profit con sede legale in corso Sempione, fondato nel 2004 dall’imprenditore salernitano per favorire i rapporti commerciali tra le aziende nostrane e i Paesi africani, si aggiudica un bando dell’Ue col progetto “Euro-Mediterranean Young Entrepreneurs”: i contributi comunitari, pari a 480mila euro, copriranno l’85,37% dei costi stimati per la realizzazione (562.253 euro). L’obiettivo dell’iniziativa è quello di formare e inserire 115 giovani, con retribuzione di 600 euro mensili.

L’accordo prevede la periodica presentazione “di rapporti narrativi e finanziari” sull’attività, ma a fronte del bonifico della prima tranche da 264.748 euro la Commissione non riceve alcun aggiornamento sullo stato dell’arte, nonostante i ripetuti solleciti. L’11 gennaio 2016, l’organismo comunitario notifica a ItalAfrica la risoluzione del contratto, “con obbligo di restituire il prefinanziamento erogato”. L’impossibilità di recuperare il denaro e la “fallita escussione della polizia fideiussoria accesa a garanzia” spingono l’Europa a incaricare gli specialisti dell’Ufficio per la lotta antifrode (Olaf) di eseguire un controllo “sulle attività concretamente espletate dall’associazione beneficiaria del finanziamento”. L’indagine fa emergere che “ItalAfrica, oltre ad aver consapevolmente fornito una garanzia assicurativa priva di validità, non è stata in grado di provare l’attuazione di alcuna attività prevista nel progetto, se non un incontro tenutosi nel gennaio 2015”.

Di più: l’ente avrebbe “dirottato una parte dei fondi ricevuti e destinati al progetto su conti bancari personali del presidente Cestari e di altra società facente a lui capo”. A quel punto, scatta pure l’inchiesta penale: l’imprenditore finisce a processo con l’accusa di malversazione a danno dell’Ue, con decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dal pm (convalidato dal gip il 23 luglio 2019 e poi sospeso dalla Cassazione) di 225.361 euro. In primo grado e in appello, Cestari viene condannato a un anno e otto mesi, ma la Suprema Corte annulla una prima volta con rinvio per riqualificare l’accusa e una seconda in via definitiva per prescrizione. Nel frattempo, si è mosso pure il Tribunale civile di Bruxelles, che in primo grado dispone la restituzione dei soldi.

Nel luglio 2020, la Finanza segnala “la notizia di danno” alla Procura contabile, che avvia accertamenti paralleli. La conclusione è la stessa: i fondi non sono stati usati correttamente, ItalAfrica e Cestari devono ridarli. I legali dell’ente e del presidente ribattono che l’esito del procedimento penale non ha fatto emergere elementi di una “condotta dolosa”. E ancora: “Il progetto era perfettamente realizzabile e sarebbe stato realizzato” se non fosse intervenuta “la drastica decisione” della Commissione di bloccare il contratto (che non prevedeva l’apertura di un conto corrente dedicato). Una linea respinta dal collegio presieduto da Antonio Marco Canu: “Sulla base delle plurime evidenze allegate dalla Procura regionale, può essere ritenuto pienamente dimostrato che il progetto affidato all’associazione ItalAfrica Centrale a seguito della stipulazione del contratto di finanziamento del 31 dicembre 2013 non sia stato realizzato e che la somma ottenuta a titolo di prefinanziamento sia stata illecitamente percepita e destinata a scopi estranei rispetto a quelli pubblicistici”.