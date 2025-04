Corsi Uefa di calcio. I bambini giocano con gli eroi di Disney

Playmakers, corsi Uefa di calcio nel fine settimana a Cernusco per bambine fra i 5 e gli 8 anni, in campo anche gli eroi Disney, a cominciare da Frozen. Ci sono ancora posti liberi per oggi. Alla base delle proposta della Federazione "un approccio giocoso e divertente". Si punta tutto su movimento, lavoro di squadra e immaginazione. Le sessioni di allenamento seguono le storie dei successi dei beniamini delle piccole. Per le calciatrici un tuffo in un modo fantastico, un’avventura e divertimento insieme a Elastigirl, Dash o Elsa e Olaf. Il programma "lavora sul calcio di base in chiave femminile con una proposta disegnata sulle necessità delle atlete per rafforzare la fiducia in loro stesse e la creatività". Appuntamento alle 10.30 alla palestra della scuola Martini. Bar.Cal.