Corsi di Lingue Straniere a Garbagnate Milanese: Comune e Associazione Pandora

Iscrizioni aperte per i corsi di lingue organizzati dal Comune con l’associazione culturale. Le lingue sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e altre lingue su richiesta, nei livelli base, intermedio e avanzato. L’avvio dei corsi è previsto per metà ottobre e la formazione delle classi prevede un minimo di 4 e un massimo di 15 allievi. La sede delle lezioni è la biblioteca comunale. Gli appuntamenti per i colloqui si terranno da lunedì 9 a giovedì 12 ottobre dalle 18.30 alle 20 e la persona a cui fare riferimento è Bruna Parisi: [email protected]. (Per informazioni tramite whatsapp il numero è 347.8032936). Per quanto riguarda i corsi serali per adulti il costo è di 240 euro compreso il materiale didattico e la durata è di 45 ore, suddivise in lezioni settimanali dalle 19.30 alle 21. Il corso base si svolgerà il giovedì, intermedio il venerdì e l’avanzato il martedì e il mercoledì. Per la lingue spagnola, il corso sarà di 40 ore, una lezione il mercoledì dalle 19.30 alle 21.30. Per la lingua francese, la durata del corso è di 40 ore, una lezione il lunedì, dalle 19 alle 21. Per la lingua tedesca la durata del corso è di 40 ore, una lezione il martedì dalle 19 alle 21. L’inglese per bambini e ragazzi ha un costo di 120 euro e 100 euro per il secondo figlio e una durata di venti ore, con una lezione settimanale di un’ora, il lunedì o mercoledì. D.F.