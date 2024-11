Corse saltate. Oggi l’incontro. Comuni-Regione

Ogni giorno è un giorno di passione per i pendolari che dai Comuni al confine con la provincia pavese devono arrivare a Milano Famagosta. Autobus affollati e gente che resta a piedi sono problemi all’ordine del giorno. Se al mattino ad avere la peggio sono prevalentemente gli studenti che vedono spesso saltare le corse previste prima delle 7, non se la passano meglio i lavoratori che si vedono cancellare le corse dalle 7 alle 8 del mattino. E poi viaggiano in maniera disumana quando rientrano a casa la sera. Venerdì pomeriggio per rientrare nei Comuni del Sud Milanese (Noviglio, Casarile, Binasco, Rosate, Calvignasco, Bubbiano) sono stati costretti a viaggiare per chilometri stipati come delle sardine. Chi non ha avuto "il coraggio" di salire su pullman strapieni ha dovuto attendere le corse successive. E le fermate sono sempre affollate di gente che spera di tornare a casa in orari decenti. Se venerdì scorso la situazione non era delle migliori, la settimana è iniziata nel peggiore dei modi. Ieri mattina infatti i pullman provenienti da Rosate e diretti a Famagosta della linea z516 hanno dovuto fare i conti con tre corse saltate e altre arrivate in ritardi. "È una sensazione paradossale - racconta Fabio Brochetti, uno dei pendolari che tutti i giorni tentano di arrivare a Milano in qualche modo -. La nostra è un’impresa perché quando non ci sono gli scioperi saltano le corse". Intanto oggi, come annunciato dal sindaco di Noviglio, ci sarà l’incontro in Regione con l’assessore ai Trasporti, al quale parteciperanno i Comuni interessati per tentare di risolvere disservizi che vanno avanti da anni. Mas.Sag.