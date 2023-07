Corsa contro il tempo Tetti spazzati via dal vento Parchi e Idroscalo chiusi Interrotta la viabilità

Venti fino a 100 chilometri l’ora, tetti scoperchiati, pezzi di palazzi che prendono il volo come coriandoli, ma dalle dimensioni giganti. Il giorno dopo si fa la conta dei danni.

A Corsico in piazza Libertà intere parti di tetto sono cadute oppure rimaste penzolanti così l’area è stata delimitata da nastri alle prime luci dell’alba dai carabinieri ed è stato impossibile per i residenti uscire o spostarsi, al di fuori dei passaggi dai box che davano sulla via vicina, proprio per evitare il pericolo di crolli in strada. Anche via 2 Giugno è rimasta chiusa per ore, sempre a causa del crollo di una copertura. Centinaia gli alberi piegati sotto le raffiche di vento: i sindaci, scesi in strada all’alba insieme ad agenti e volontari della protezione civile per la verifica dei pesanti danni, hanno firmato ordinanze, chiuso i parchi e invitato i cittadini a tenersi alla larga dagli alberi. Danni anche a Buccinasco, Trezzano e Cesano: un albero si è infilato tra le vetrate della Casa della musica.

Il Parco dell’Idroscalo è rimasto chiuso per l’intera giornata per consentire ai tecnici di Città Metropolitana la messa in sicurezza. A Peschiera Borromeo, la frazione di San Bovio è rimasta isolata per ore a causa della caduta di diverse piante sulle vie di comunicazione. Crolli di alberi anche a San Giuliano e San Donato. Trecento almeno sono quelli caduti nel rozzanese. La linea del tram 15 è stata interrotta da Rozzano a Gratosoglio ed è stato allestito un servizio sostitutivo con pullman. Monitorato anche il Lambro sempre più ingrossato. Infine un albero secolare è caduto su un distributore di benzina sfondando l’autolavaggio.

Sei alberi secolari abbattuti dal vento anche a Villa Litta a Lainate: le operazioni di sgombero, che necessitano di attrezzature e scale speciali, cominceranno oggi dal tratto via Weiss. Mentre il parco della Villa resterà chiuso fino a data da definirsi. Sempre a Lainate resterà chiuso anche l’asilo nido fino a venerdì, mentre riaprono i centri estivi alle scuole di via Lamarmora e via Cairoli. Anche a Bollate il centro estivo alla scuola di via Lorenzini è stato sospeso. A Garbagnate ieri mattina mancava ancora la corrente in diverse zone. Ad Arese protezione civile al lavoro per ripristinare la viabilità interrotta dagli alberi caduti in via Marietti e via Monviso, mentre il sindaco Luca Nuvoli ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutti i parchi cittadini.

Francesca Grillo

Monica Guerci

Massimiliano Saggese

Alessandra Zanardi