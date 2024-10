Corsa alla solidarietà. E c’è chi dona mille euro

Corsa alla solidarietà sul web, in memoria di Manuel Mastrapasqua e per aiutare la sua famiglia a sostenere le spese che dovrà affrontare, a partire da quelle per i funerali. Sono 347 i donatori che hanno già partecipato alla raccolta fondi sulla piattaforma gofundme. C’è chi dona anche solo 5 euro, ma vuol far sentire la sua presenza, e chi dona mille euro, tanti anonimi e tanti nomi scorrono in calce all’appello corale, ci sono vicini di casa e chi abita molto lontano. In tre giorni sono stati raccolti quasi diecimila euro mentre prosegue il cordoglio anche sui social: "Non ti abbiamo difeso purtroppo. La colpa è di tutti, fai buon viaggio e perdonaci": si legge sotto il messaggio di addio che Manuel dedicava al padre, scomparso nel 2018. "Ora sei col tuo papà angelo meraviglioso. Anche noi, che non ti abbiamo mai conosciuto, non ti dimenticheremo mai".