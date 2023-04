Corpo Militare Volontario Croce Rossa, Palumbo al vertice

È Luca Palumbo, 25 anni di Senago, il nuovo responsabile del Naapro Milano, il Nucleo Arruolamenti ed Attività Promozionali del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa di Milano. Il Sottotenente Commissario nel Corpo Militare Volontario dal 2019 e Ufficiale dal 2021, è uno dei responsabili NAAPro più giovani in assoluto guiderà i 60 militari del Nucleo di Milano, composto da personale sanitario e logistico. Socio della Cri dal 2012 ha ricoperto varie cariche all’interno della componente civile e della componente militare. È stato anche il capo dell’ufficio Operazioni e Addestramento durante la pandemia Sars-Cov2, che ha visto gli appartenenti al Corpo Militare di Milano impegnati attivamente nel contrasto al virus e nel supporto alle Forze Armate. "Siamo orgogliosi di vedere in Luca Palumbo il nuovo vertice del NAAPro di Milano - dichiara Leonardo Fiorini, delegato ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate - negli anni ha dimostrato dedizione alla causa e spiccate doti umane che lo rendono la persona ideale a ricoprire tale incarico. Gli auguriamo buon lavoro con l’auspicio che sotto la sua guida continui la valorizzazione del Corpo Militare Volontario, che rappresenta ad oggi una risorsa imprescindibile per la Croce Rossa e per la comunità tutta". Soddisfazione anche da parte del sindaco Magda Beretta.

Ro.Ramp.