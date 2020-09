Milano, 5 settembre 2020 - In Lombardia oggi sono 388 i nuovi positivi accertati al coronavirus, con 23.409 tamponi processati. Venerdì i casi erano 337 con 27.324 tamponi. Un solo decesso, contro i sei di ieri. La provincia di Milano anche oggi raccoglie buona parte dei nuovi contagi lombardi: su 388 positivi nelle ultime 24 ben 184 riguardano la Città Metropolitana. Sul dato incide fortemente Milano cttà, che da sola conta 112 casi. Ieri (con circa 4mila tamponi in più a livello regionale) i nuovi positivi erano 144 in provincia e 78 in città.

La situazione nelle altre province. Nella provincia di Brescia sono 36 i nuovi positivi, a Mantova 29, a Bergamo 28, a Monza Brianza 23 e a Varese 21. Più indietro le altre province lombarde: Como conta oggi 15 pazienti positivi e Cremona 11. Sotto i dieci casi ci sono Lecco a 7, Pavia a 6, Lodi a 2. Sondrio è a zero nuovi contagi.