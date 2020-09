Milano, 5 settembre 2020 - Sono 388 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 23.409 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un solo decesso è stato riscontrato nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6), con il totale che sale a 16.877 da febbraio.Dei nuovi pazienti, 65 sono considerati 'debolmente positivi' e 18 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologico.

Ieri i nuovi positivi erano stati 337 a fronte del numero record di 27.324 tamponi, per un rapporto test-nuovi casi pari all'1,23%. Oggi il numero dei contagi è dunque in crescita, con il rapporto test-nuovi casi che sale all'1,65%. Sono 134 invece i guariti/dimessi, con il totale complessivo del comparto che sale a 76.708, di cui 1.316 dimessi e 75.392 guariti. Calano a 23 i pazienti in terapia intensiva (-3 da ieri), mentre si registra un minimo aumento dei pazienti negli altri reparti: 245 letti occupati, uno in più rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 19 unità.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi su base provinciale, a Milano sono 184 di cui 112 nel capoluogo, a Bergamo 28, a Brescia 36, a Como 15, a Cremona 11, a Lecco 7; a Lodi:2, a Mantova 29, a Monza e Brianza 23, a Pavia: 6 e a Varese 21. In provincia di Sondrio non è stato registrato alcun nuovo caso di Covid-19.