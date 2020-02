Milano, 28 febbraio 2020 - Il Milan rimborserà tutti i tifosi che non potranno assistere alla partita contro il Genoa, in programma domenica 1 marzo, a causa dell'emergenza Coronavirus. San Siro infatti rimarrà chiuso al pubblico e la gara si svolgerà con le tribune vuote. La società rossonerà ha reso noto le procedure di rimborso, rivolte sia a chi ha acquistato il singolo biglietto, sia agli abbonati.

Il Milan, in una nota , sottolinea di "aver chiesto ma di non aver ottenuto" il rinvio della gara. Chi ha comprato il tagliando sul sito del club verrà rimborsato direttamente sulla carta di credito entro 30 giorni; chi invece si è recato fisicamente nei punti vendita dovrà restituire gli originali (fino ad un massimo di 4) dal 3 marzo e fino al 21 e verrà risarcito in contanti. Verranno inoltre rimborsate le singole quote per chi ha l'abbonamento o ha sottoscritto un pacchetto di gare: le modalità per questi casi verranno comunicate in seguito.

La società invita i tifosi "a non recarsi all'esterno dell'impianto, nel rispetto dei provvedimenti decisi dalle autorità".