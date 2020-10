Milano, 25 ottobre 2020 - Continua a crescere in Lombardia la curva del contagio. Con 35.285 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, oggi i nuovi positivi nella regione più colpita d'Italia sono 5.762, contro i 4.596 di ieri. E il dato aumenta in modo esponenziale anche a Milano, dove oggi si contano 2.589 nuovi positivi nell'area metropolitana, di cui 1.217 in città (ieri erano 2.306 in provincia di Milano, di cui 1.010 nel capoluogo). E cresce anche il rapporto positivi-tamponi, passato dal 15,1% di ieri al 16,3% odierno. Sono i dati resi noti nel consueto quotidiano da Regione Lombardia

Dopo Milano la situazione più critica a Varese, dove si registrano 907 nuovi positivi e a Monza con 588 contagi. Non va meglio a Como: +398 casi e a Pavia +254. Numeri ancora a tre cifre per Brescia +246 e Bergamo +182, che risale la curva del contagio dopo giorni con numeri relativamente buoni. Lodi sfiora il centinaio di nuovi casi (+ 98), mentre a Lecco sono 96, a Cremona 80, a Mantova 33 e a Sondrio 11.