Milano, 7 settembre 2020 - Dei 109 nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia, 47 sono in provincia di Milano (27 nella città capoluogo). Un numero in calo riseptto agli 86 di ieri (di cui 51 a Milano città) quando però, a livello regionale, erano stati eseguiti 12.117 tamponi contro i 9.088 odierni.

