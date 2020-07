Milano, 4 luglio 2020 - Sono 19 nel Milanese i nuovi casi di positivi al coronavirus di cui 3 a Milano città. Venerdì erano 24, 12 dei quali nel Comune capoluogo. I dati di oggi vedono calare nuovi contagi in tutta la regione. In Lombardia sono infatti 95 i casi (di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 'debolmente positivì) registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 115) per un totale di 94.298 mentre le vittime sono 16 (ieri 4).

E' la provincia di Bergamo con 31 nuovi casi quella che conta oggi il maggior numero di nuovi positivi al coronavirus. Segue Milano. A Brescia sono 13, così come a Mantova provincia nella quale in settimana è stato individuato un piccolo focolaio. Negli altri territori situazione migliore: a Lodi e Monza e Brianza sono 4 i nuovi positivi, a Como 3, a Cremona e Sondrio 2,a Lecco 1. Pavia e Varese sono a contagio zero.