Milano, 4 ottobre 2020 - In Lombardia sono 314 i nuovi positivi, a fronte di 14.795 tamponi, per una percentuale pari all'2,1%. Si sono registrati due morti, che portano il totale dei decessi a 16.971. I pazienti covid in terapia intensiva sono calati di 3 unità (39), mentre i ricoveri sono aumentati di 3 (296). Ieri, a fronte di 18.860 tamponi, c'erano stati 393 positivi e 5 morti. Stabile l'incremento giornaliero dei contagi nella provincia di Milano. Oggi sono 160 i nuovi casi, di cui 86 a Milano città. Ieri nella Città Metropolitana i nuovi positivi erano sempre 160 ma il "peso" del capoluogo era più marcato, con 101 contagi.

Il Milanese si conferma anche oggi il territorio più colpito dalla diffusione del virus, raccogliendo la metà dei nuovi casi lombardi. Seconda la provincia di Monza e Brianza (+50), terza quella di Brescia (28). Al quarto posto Pavia con +22, seguita da Varese (+16). Incrementi a una sola cifra nelle altre province: +9 a Bergamo, +6 a Cremona, +4 a Lecco e +3 a Como. In aumento di due unità Mantova e Sondrio.