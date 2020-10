Milano, 16 ottobre 2020 - Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei vip è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso Corona attraverso il suo profilo Instagram spiegano di avere avuto "la febbre alta, a 39, per tre giorni". Con l'annuncio attraverso un video sui social Corona ha voluto avvertire tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nei giorni scorsi, i giornalisti presenti martedì all'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza.

L'ex re dei paparazzi ha spiegato. "da parecchi giorni non parlo, circa tre" e che è arrabbiato "nero per varie ragioni" . Dopo di che ha lanciato l'allarme a tutti: "purtroppo ho fatto il tampone e sono positivo. Ho avuto la febbre alta per tre giorni" a 39. Inoltre ha aggiunto che da ieri è in quarantena e la farà per 10 giorni. Corona ha spiegato di sentirsi meglio: "stamattina mi sono svegliato con il mal di gola ma sto bene". L'ex fotografo dei vip, in detenzione domiciliare e che ha annullato un evento in programma per domani a cui avrebbe partecipato da casa, ha aggiunto: "mi dispiace per i miei avvocati" e per i loro familiari.