Cornaredo “In&Out“. I disabili si raccontano

C’è un “dentro“: Il Giardino di Fondazione La Comune, polo di inclusione sociolavorativa dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, inaugurato a Cornaredo lo scorso anno. E c’è un “fuori“: il territorio che lo accoglie. È il progetto In&Out, un contenitore di attività ludiche, aggregative e momenti di confronto che coinvolgeranno tutta la comunità realizzato con il supporto di Fondo Sirio e in collaborazione con la Pro loco di Cornaredo. Il progetto prevede nove eventi aperti a tutti, di cui cinque si svolgeranno nel Giardino (via Asilo 71) e gli altri quattro fuori, in diverse piazze di Cornaredo. Le attività si svolgeranno durante i weekend, tutte all’aria aperta, per favorire la partecipazione attiva di giovani con e senza disabilità. Saranno proposti momenti di approfondimento su temi interessanti per le famiglie di giovani con disabilità, come l’autonomia, l’abitare e le opportunità lavorative o di volontariato. Gli eventi saranno guidati da educatori e operatori specializzati, con il coinvolgimento attivo dei giovani con disabilità che già frequentano il Giardino, e che condivideranno le loro esperienze. Qui, tutti i giorni, giovani con disabilità sono impegnati nelle serre per la semina e la cura di diverse varietà di fiori e piante stagionali, seguiti da un’équipe di giardinieri ed educatori.

"Grazie al sostegno di Fondo Sirio, siamo entusiasti di avviare il progetto In&Out che mira a costruire una comunità più inclusiva e consapevole, offrendo nuove opportunità di socializzazione e crescita per tutti i giovani, ma anche di informazione e supporto alle famiglie. Invitiamo tutta la comunità a partecipare e a sostenere questa iniziativa, a conoscere più da vicino le attività proposte perché il Giardino è uno spazio di aggregazione verde a disposizione di tutti", commenta Marco Marzagalli, presidente di Fondazione La Comune.

Il primo appuntamento è oggi alle 16 con un laboratorio creativo dal titolo “Creature del giardino“, che prevede la realizzazione di maschere di Carnevale con l’utilizzo di materiali naturali e coriandoli ecosostenibili. E siccome il Carnevale è una festa che invita alla socializzazione, sabato 8 marzo l’iniziativa continua per le vie di Cornaredo con una sfilata in maschera che coinvolgerà anche i giovani con disabilità intellettiva che frequentano Il Giardino. Oltre alle persone che sono già impegnate nelle attività del Giardino, con questo progetto la Fondazione vuole ‘aprirsi’ alle persone con disabilità e le loro famiglie.