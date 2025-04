Cormano, pedoni sicuri lungo la Milano-Meda

Da poche ore ci sono i lampioni, i cartelli e gli impianti di segnalazione luminosa lampeggiante: l’attraversamento pedonale a due settori, all’ingresso della rampa di discesa della "Milano-Meda" dalla rotonda tra via dei Giovi e via Gramsci, è stato messo in sicurezza. Dopo i rilievi stradali, portati avanti dalla polizia locale di Cormano duranti i mesi scorsi, il doppio zebrato, intervallato da un piccolo marciapiede all’interno dell’aiuola spartitraffico, è stato potenziato con tutte le adeguate strumentazioni per chi arriva e per chi sopraggiunge a questo importante incrocio posto all’interno del grande rondò, alla periferia sud di Cormano: il doppio passaggio sulle strisce pedonali è davvero fondamentale per i pedoni e per i ciclisti che raggiungono il vicino capolinea M3 Comasina, e che rientrano da Milano a Cormano. Nei fatti, questi pochi metri di attraversamento stradale collegano due tratti di percorsi ciclopedonali protetti e non potevano essere lasciati senza sicurezza.

Giuseppe Nava