Cormano: due nuove zone a traffico limitato per proteggere le pavimentazioni storiche

La prima è già stata attivata da quasi quattro settimane, la seconda lo sarà nei primi mesi del 2025: a Cormano saranno ben due le zone a traffico limitato, per conservare e per proteggere le nuove pavimentazioni in pietre d’Oriente riqualificate nel corso del 2024. Se dal 25 novembre due telecamere sono state accese, in diverse fasce di orarie - agli ingressi di via Roma e di via Grandi, per il centro storico di Cormano Vecchia - ben presto lo sarà anche quella che è stata collocata da diverso tempo all’inizio di via Alessandro Manzoni, all’incrocio con piazza Giussani, per il centro storico del "manzoniano" quartiere di Brusuglio.

Lungo questa caratteristica strada, dove si affacciano sia le case dell’antico borgo contadino, vicino al fiume Seveso, sia la splendida Villa Manzoni, i lavori di sostituzione delle vecchie e malandate piastrelle sono praticamente terminati. La viabilità e l’accesso delle autovetture da piazza Giussani sono stati riattivati e gli ultimi piccoli cantieri saranno chiusi a giorni, in attesa che anche su questa pavimentazione di pregio urbanistico del territorio cormanese la zona a traffico limitato diventi una realtà concreta.

Per il resto, per il centro storico di Brusuglio si tratterà di attuare l’iter della richiesta dei permessi, come è stato sperimentato per Cormano Vecchia in autunno, che permetterà l’accesso in via Alessandro Manzoni per esempio ai soli residenti, ai frontisti e ai titolari delle attività economiche anche quando la Ztl sarà attivata; la strumentazione per i collegamenti digitali, il display luminoso e la cartellonistica stradale sono stati sistemati all’ingresso della via che, a doppio senso, si dirige da ovest verso est: proprio davanti al cancello di Villa Manzoni, a destra si svolta in via dei Promessi Sposi oppure si procede diritto per un centinaio di metri fino davanti alla celebre Chiesetta manzoniana. Infine, come per la Ztl di Cormano Vecchia, anche per quella di Brusuglio il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari.