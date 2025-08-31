Cormano assume un altro agente: "Potenzieremo il turno serale"

Il Comune di Cormano continua a potenziare l’organico del Comando cittadino dei vigili, aprendo un nuovo concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato: il profilo richiesto è quello di "agente di Polizia locale – Area degli istruttori", con riserva a favore dei militari volontari congedati dalla Forze Armate. Dopo le tre assunzioni del bando dello scorso maggio, da pochi giorni i candidati possono presentare le domande, entrando nel sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it e, poi, procedendo sul portale Inpa. Le prove previste sono tre: la prima è quella scritta; superata questa, ci sarà la prova di efficienza fisica e, acquisita l’idoneità a quest’ultima, si potranno sostenere gli orali. La presentazione delle candidature scade il 18 settembre.

Con i nuovi assunti, il Comando di via dei Giovi potrà organizzare il turno serale fino a mezzanotte, due volte alla settimana, dal mese di settembre: "Il terzo turno sarà a spot durante le settimane e rappresenta un servizio importante per Cormano – conclude il sindaco di Cormano, Luigi Magistro –. Abbiamo aperto più bandi di assunzione di agenti, perché ci sono stati pensionamenti e trasferimenti di agenti in altri Comuni. Ricordo che, in via sperimentale, fino al 14 settembre, sarà attivo il monitoraggio serale e notturno del territorio cormanese da parte di una società privata di vigilanza, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 3".

Giuseppe Nava