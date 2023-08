"Cordoglio e vicinanza a Bollate per la famiglia colpita duramente"

Cordoglio per la disgrazia avvenuta in Valtellina, sulle Alpi Orobie, al 51enne bollatese, dal sindaco di Bollate Francesco Vassallo (nella foto). "È un grande dispiacere apprendere della scomparsa di un concittadino, di un padre e di un uomo giovane. Tutto è avvenuto in circostanze particolari, in un momento in cui il nostro concittadino si era staccato dalla quotidianità per riposare un po’ e trascorrere del tempo con un amico e con il proprio figlio. Un momento di gioia all’aria aperta, in montagna che poi si trasforma in tragedia. Verso il giovane e la famiglia esprimo a nome di tutto il Comune cordoglio e vicinanza. Certe cose non dovrebbero accadere in questo modo e a un’età cosi giovane. Alla famiglia esprimiamo la massima disponibilità e vicinanza", conclude il primo cittadino di Bollate Francesco Vassallo.

Davide Falco