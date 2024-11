Convivio, shopping per la lotta all’Aids

È aperta da ieri e fino a lunedì 11 novembre alla Fabbrica del Vapore Convivio, la mostra-mercato che sostiene Anlaids Lombardia. L’ingresso è libero, i prodotti donati da oltre 130 aziende dei più importanti brand sono proposti a prezzi scontati del 50%, il ricavato andrà a sostenere la ricerca e la prevenzione dell’Hiv e altre infezioni sessualmente trasmissibili. Anche in maniera diretta, dato che ci sarà la possibilità di sottoporsi al test anonimo e gratuito dell’Hiv e dell’Hcv (l’epatite C che grazie a nuovi farmaci può essere guarita completamente in otto settimane, ma dev’essere diagnosticata prima di far danni). Hiv invece "è un virus contro il quale non abbiamo ancora vinto - ricorda l’infettivologo Andrea Gori (in foto), presidente di Anlaids Lombardia –. Zero nuovi contagi è il nostro obiettivo".