Convegno, mostra e torneo di volley. Il ricordo di Falcone, Impastato e Lea Garofalo

"Il tempo della legalità", uno slogan e tante iniziative organizzate dal Comune di Rho in collaborazione con scuole e parrocchie, in occasione della Giornata nazionale della legalità che si celebra il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita per mano della mafia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Il primo appuntamento questa mattina alle 11.30 nella sala delle colonne di Villa Burba con l’inaugurazione mostra "La legalità negli occhi delle ragazze e dei ragazzi", realizzata dagli alunni di alcune scuole cittadine che hanno lavorato sull’impegno di alcuni sacerdoti contro le mafie, sulla Casa di Paolo e sulla storia di Peppino Impastato, la storia di Giovanni Falcone e su quella di Lea Garofalo, sulle vittime innocenti di mafia, le ecomafie.

In serata alle 21 sempre in Villa Burba nella sala convegni, "Legalità: itinerari educativi e partecipazione", intervengono don Pasquale Incoronato, con alcuni giovani della Locanda di Emmaus attiva a Ercolano - Napoli, Elena Comignani, ausiliaria diocesana alla parrocchia del Buon Rimedio di Scampia-Napoli. Venerdì prossimo alle 11 nel parco della legalità di via San Bernardo performance delle scuole secondarie dedicate alle vittime di mafia. Infine lunedì 26 maggio dalle 8.30 alle 13.30 nella palestra della scuola Salvatore di Giacomo, torneo misto di volley "Combattiamo la mafia". Partecipano Liceo Majorana, Liceo Rebora, Liceo Falcone e Borsellino, Cannizzaro, Mattei, Istituto Puecher-Olivetti. Verranno assegnate alle diverse scuole targhe destinate a ricordare alcune vittime di mafia.

Ro.Ramp.