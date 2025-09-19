Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Critico fotografico mortoSuperEnalottoTragedia funivia MottaroneMonaci Certosa PaviaIron Maiden a San SiroSagre e feste
Acquista il giornale
CronacaControriforma Pd della sanità. La destra non la vuole in aula
19 set 2025
REDAZIONE MILANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Controriforma Pd della sanità. La destra non la vuole in aula

Controriforma Pd della sanità. La destra non la vuole in aula

La proposta di legge per riformare i principi alla base del testo unico sulla sanità lombarda per la quale...

Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd

Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd

Per approfondire:

La proposta di legge per riformare i principi alla base del testo unico sulla sanità lombarda per la quale il Pd ha raccolto oltre centomila firme potrebbe fare la fine del referendum per abrogare in parte la medesima normativa, di cui l’aula del Pirellone votò a maggioranza l’inammissibilità senza appello due anni fa. Lo denuncia il gruppo dem in Consiglio regionale, che aveva già avviato una campagna d’attacchinaggio e preparava la mobilitazione per un approdo in aula che ora potrebbe non avvenire: ieri in Commissione Sanità "FdI, Lega e Forza Italia hanno votato per l’archiviazione, tecnicamente per proporre all’assemblea il “non passaggio alla trattazione degli articoli”. Se la maggioranza confermerà la scelta, la legge sarà affossata senza nemmeno essere discussa nel merito - attacca il capogruppo Pierfrancesco Majorino –. Alla destra non importa che la sanità lombarda stia affondando, non le importa che i cittadinnon riescano a curarsi o lo debbano fare spendendo migliaia di euro. Noi non ci fermiamo, daremo battaglia perché la legge di iniziativa popolare venga discussa e approvata".

Altrettanto decisa la replica congiunta dei capigruppo dei partiti di maggioranza – Lombardia ideale e Noi moderati oltre alla triplice FdI-Lega-FI –: "Riteniamo sia un testo sterile che non apporta nessun miglioramento, ma rischia di creare confusione – spiegano –. La Lombardia non può permettersi di perdere tempo dietro “proposte fuffa” promosse solo per finalità di propaganda politica su un tema importante e complesso come la sanità". Gi.Bo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanitàProposta di legge