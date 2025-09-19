Controriforma Pd della sanità. La destra non la vuole in aula

La proposta di legge per riformare i principi alla base del testo unico sulla sanità lombarda per la quale il Pd ha raccolto oltre centomila firme potrebbe fare la fine del referendum per abrogare in parte la medesima normativa, di cui l’aula del Pirellone votò a maggioranza l’inammissibilità senza appello due anni fa. Lo denuncia il gruppo dem in Consiglio regionale, che aveva già avviato una campagna d’attacchinaggio e preparava la mobilitazione per un approdo in aula che ora potrebbe non avvenire: ieri in Commissione Sanità "FdI, Lega e Forza Italia hanno votato per l’archiviazione, tecnicamente per proporre all’assemblea il “non passaggio alla trattazione degli articoli”. Se la maggioranza confermerà la scelta, la legge sarà affossata senza nemmeno essere discussa nel merito - attacca il capogruppo Pierfrancesco Majorino –. Alla destra non importa che la sanità lombarda stia affondando, non le importa che i cittadinnon riescano a curarsi o lo debbano fare spendendo migliaia di euro. Noi non ci fermiamo, daremo battaglia perché la legge di iniziativa popolare venga discussa e approvata".

Altrettanto decisa la replica congiunta dei capigruppo dei partiti di maggioranza – Lombardia ideale e Noi moderati oltre alla triplice FdI-Lega-FI –: "Riteniamo sia un testo sterile che non apporta nessun miglioramento, ma rischia di creare confusione – spiegano –. La Lombardia non può permettersi di perdere tempo dietro “proposte fuffa” promosse solo per finalità di propaganda politica su un tema importante e complesso come la sanità". Gi.Bo.