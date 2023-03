Blitz sui Navigli di Milano: 5 stranieri denunciati e 261 identificati

La zona dei Navigli di Milano

Cinque persone sono state denunciate durante un’operazione di controllo dei carabinieri nella zona dei Navigli a Milano. Si tratta di cinque stranieri denunciati, a vario titolo, per clandestinità o mancata esibizione del permesso di soggiorno. I militari hanno identificato altre 261 persone e sanzionato tre attività commerciali.

Il blitz è stato messo in atto dai carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta e del gruppo di Milano, con il supporto della compagnia di intervento operativo, di una squadra del terzo reggimento Lombardia e del personale del Nas di Monza.

I cinque soggetti denunciati sono un 32enne senegalese e un 56enne romeno, per inottemperanza a un ordine di espulsione, un 32enne ghanese, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, e due marocchini di 21 e 22 anni, per mancata esibizione di documenti di identità o valido permesso di soggiorno.

I carabinieri hanno inoltre identificato 261 persone di cui 124 stranieri, proceduto alla fotosegnalazione di 7 persone, controllato 31 veicoli e cinque esercizi commerciali. I Nas hanno controllato tre locali, sanzionandoli tutte e tre per il mancato rispetto delle prescrizioni igieniche e uno di essi anche per l'irrintracciabilità della provenienza degli alimenti.