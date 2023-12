Controlli nel week end: 14mila euro di sanzioni

Un altro fine settimana di controlli grazie al pattugliamento serale effettuato dalla polizia locale. Gli agenti hanno controllato le zone più sensibili della città dando particolare attenzione alle aree segnalate dai cittadini. Sono state identificate 38 persone, effettuati accertamenti per scarichi abusivi, verificati locali e stazionamenti sospetti segnalati dai residenti. Sono stati elevati 14.013 euro di sanzioni per violazioni al codice della strada e a regolamenti comunali sul decoro e sugli orari commerciali e sono stati effettuati 4 allontanamenti daspo, oltre a 29 avvisi d’accertamento. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno ispezionato anche i mezzanini della metropolitana, allontanando gli ambulanti abusivi, ed è stato realizzato il security point in piazza Trento e Trieste.

La.La.