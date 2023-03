Controlli nei mercati rionali Multe per quattromila euro

Quattromila euro di sanzioni. A tanto ammonta il bilancio dei controlli che sono stati effettuati dalla polizia locale. In particolare, le attività di pattugliamento si sono concentrate sui mercati rionali e hanno portato all’accertamento di alcune irregolarità da parte degli ambulanti. In totale, durante le operazioni sono stati elevati 11 verbali per un valore complessivo di circa 4mila euro: 6 contestazioni sono state effettuate per l’occupazine con i banchi di uno spazio superiore a quello autorizzato dal Comune, 2 verbali per l’esposizione della merce senza il prezzo di vendita e altri 3 per la mancata indicazione della provenienza dei prodotti. Gli agenti hanno anche sequestrato, a carico di ignoti, merce venduta abusivamente, soprattutto frutta e verdura: gli ambulanti irregolari, alla vista dei vigili, sono scappati. La.La.