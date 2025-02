Controlli dei Nas nelle case di riposo. Militari alla Belvedere: gestione promossa

I controlli dei Nas nelle case di riposo, dopo i fatti avvenuti nel viterbese e quelli emersi in provincia di Como su maltrattamenti agli anziani, hanno fatto tappa anche nella casa di riposo Belvedere a Cassano d’Adda, dove i militari dell’Arma del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno trovato tutto in conformità alle normative vigenti e una buona gestione del servizio. Un esito che risponde, dunque, a segnalazioni di criticità sul servizio in Rsa a causa di una nuova proroga per la gestione. "L’esito favorevole dei controlli di routine effettuati presso la struttura - ha dichiarato Andrea Savino, assessore alla Casa di riposo - conferma che non vi è nessun problema nella gestione della Rsa. Da parte di questa Amministrazione c’è stata sempre massima attenzione agli anziani in casa di riposo Belvedere.

Attenzioni che ci portano a procedere con proroghe, senza nessun taglio ai fondi per la gestione, in attesa di perfezionare al meglio una gara d’appalto per un servizio ad alto livello di qualità organizzativa, con il supporto di nuove tecnologie e l’apertura della nuova ala della struttura, mai utilizzata anni nonostante fosse operativa dal 2014". Fra i tanti controlli effettuati citiamo l’ispezione all’infermeria alle stanze degli anziani ospiti: alle condizioni igienico-sanitarie, alle dotazioni dei Dpi previsti, alla disponibilità del materiale di sanificazione e al corretto funzionamento dei campanelli d’allarme. Infine l’annuncio del cambio alla direzione della Rsa."Voglio dare il benvenuto alla nuova direttrice, Sharon Crescenzio - conclude l’assessore -: prende il posto di Manuela Canevari, alla quale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto". Stefano Dati