Bollate, carabinieri in azione per ripulire “Alcatraz”. Controlli e perquisizioni

Bollate, 18 maggio 2024 – Carabinieri e polizia locale all’opera per “ripulire” un complesso residenziale in via Turati, conosciuto come “zona franca” in cui spaccio di droga e furti sono all’ordine del giorno e ribattezzato “Alcatraz” dagli stessi residenti.

I carabinieri durante l'operazione

In azione sono entrati i carabinieri della compagnia di Rho, competenti per territorio, i colleghi del nucleo cinofili di Casatenovo e del terzo reggimento Lombardia, oltre agli agenti della polizia locale di Bollate. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio hanno eseguito dieci perquisizioni, di persone e di appartamenti.

L’operazione ha portato alla segnalazione in prefettura di un 44enne, trovato in possesso di tre grammi di hashish. Sempre nel corso del “pattuglione” sono stati controllati 5 negozi fra Bollate e Baranzate, identificate 62 persone e controllati 23 veicoli.