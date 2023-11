Contrabbando di profumi alla frontiera: sequestrate 36 confezioni di note marche di lusso

Como, 17 novembre 2023 – I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli della sezione operativa territoriale di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno sottoposto a controllo una viaggiatrice di nazionalità romena a bordo di un treno Tilo in entrata in Italia proveniente da Lugano e diretto a Milano.

Nel bagaglio personale della viaggiatrice sono state rinvenute 36 confezioni di profumo di note marche di lusso con relativo antitaccheggio, prive di documentazione commerciale di scorta. A seguito della sospensione dello svincolo della merce in attesa di ulteriori accertamenti, alcuni giorni dopo il fermo la viaggiatrice ha fatto pervenire una fattura apparentemente riconducibile ai prodotti intercettati. Il documento commerciale, tuttavia, ha suscitato diversi dubbi di autenticità, tali da indurre gli agenti ad effettuare opportuni approfondimenti sulla persona che aveva emesso la fattura, che è poi risultata falsa. La donna è stata denunciata per contrabbando aggravato e uso di atto falso. La merce è stata quindi sequestrata.