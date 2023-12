Contatori, in palio 8 posti. Tecnico per elettrodomestici Afolmet ricerca addetti/e installazione contatori e tecnico addetto/a riparazione/installazione elettrodomestici. Sedi di lavoro: Milano e hinterland, Sesto San Giovanni. Contratti: determinato/apprendistato. Retribuzione: 18/19mila annui + buono pasto. Per info: Afolmet.it.