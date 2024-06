Scontro sulle pratiche urbanistiche: il Comune nomina il super consulente. Chi è e cosa farà

Milano, 9 giugno 2024 – Si sono candidati in sette ma alla fine il Comune ha scelto lui, il professore dell’Università Cattolica e avvocato Alberto Fossati. Chiamatelo, se volete, Mr Urbanistica. Sì, perché l’avviso pubblico di Palazzo Marino, che si è chiuso lo scorso 10 maggio, puntava ad attribuire un incarico di consulenza per la redazione di un parere in materia urbanistico-edilizia. In altre parole, la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala vuole che un luminare della materia consigli il Comune su come affrontare e, possibilmente, riuscire ad uscire dal conflitto con la Procura di Milano sulle pratiche edilizie.

Parliamo di circa 150 opere finite nel mirino dei pm dopo esposti dei cittadini che hanno visto crescere palazzi da 50 metri dove prima c’erano cortili o capannoni, come nei casi di piazza Aspromonte, via Stresa, via Crescenzago, e che ora vede indagati tecnici comunali e imprenditori. Situazione complicata, che di fatto ha bloccato lo sviluppo del capoluogo lombardo e ha congelato l’iter per l’aggiornamento del prossimo Piano di governo del territorio.

L’accusa rivolta dalla Procura a Palazzo Marino è quella di aver autorizzato e realizzato nuove costruzioni con le procedure più veloci e gli oneri economici minori previsti per le ristrutturazioni edilizie. In altre parole, con una semplice Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) invece del Permesso di costruire, una prassi che il Comune ritiene legittima e adotta da anni e sul quale il sindaco ha ribadito a più riprese la correttezza e buona fede dell’amministrazione e dei suoi dirigenti e funzionari. Ma la soluzione per uscire dallo stallo non è stata ancora individuata.

Un emendamento “salva-Milano“ al decreto Casa, emendamento annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, preannuncia una sanatoria. Ma ancora il testo non è stato approvato.

Lo scorso aprile, intanto, Palazzo Marino ha lanciato l’avviso pubblico per individuare il superconsulente, perché "le implicazioni e gli impatti delle questioni interpretative sottese ai procedimenti penali in corso sono rilevanti e delicati” e hanno “ricadute sul sistema economico e sociale della città, sul piano della gestione ed organizzazione dei servizi comunali interessati”.

L’avviso pubblico aggiungeva che "è interesse dell’amministrazione condurre ulteriori verifiche sui profili di carattere urbanistico, economico e giuridico connessi agli interventi edilizi e alle relative procedure ed acquisire, a garanzia della imparzialità dell’azione amministrativa, le valutazioni di esperti esterni ‘di riconosciuta qualificazione ed autorevolezza’”.

Il profilo prescelto è quello di Fossati, docente di Diritto pubblico e Legislazione sociale alla Cattolica, già consulente di varie amministrazioni comunali su urbanistica ed edilizia. Fossati è stato anche sindaco di Abbiategrasso dal 2002 al 2007 – fronte centrosinistra – e ora è consigliere dello stesso Comune, dove vive. L’incarico prevede un compenso di 8.050 euro per 45 giorni.