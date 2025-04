Consigliere sostituito in ritardo. Salta la variazione di bilancio

La surroga del consigliere di minoranza dimissionario quaranta giorni dopo le dimissioni, "illegittimo questo ritardo, illegittima la commissione finanze convocata nell’interregno", e la minoranza di centrodestra abbandona l’aula consiliare chiamata a votare consuntivo e variazioni di bilancio. La bagarre in aula l’altra sera, la polemica nell’aria da giorni. Mentre Melzo si Rigenera, per voce del consigliere Luca Mosconi, annuncia un esposto al Prefetto, la maggioranza ha scelto invece di proseguire i lavori, "mi riservo di rispondere alle argomentazioni presentate stasera - così il presidente del consiglio Federico Moizo - , non credo di aver compiuto nulla di lesivo nei confronti di alcuno, e ho operato con il suffragio degli addetti ai lavori, in primis la segretaria comunale. Evitando due convocazioni ravvicinate del consiglio".

In aula qualche scambio rovente e una lunga interruzione dei lavori. Risalgono al 18 marzo scorso le dimissioni da consigliere di Franco Guzzetti, ex assessore e da tre anni consigliere di opposizione nelle fila di Melzo si Rigenera. Il nome della sostituta già noto, quello di Sofia Mora, la prima dei non eletti. La surroga solo l’altra sera, in apertura di seduta. Ed ecco Luca Mosconi, il "fustigatore" della serata, che prima ha chiesto un rinvio dei punti finanziari, poi le dimissioni del presidente del consiglio e infine, con il resto del centrodestra, lasciato l’assise. "Inaccettabile la comunicazione delle dimissioni di Guzzetti solo oggi, a distanza di ben 40 giorni, e il gravissimo ed ingiustificabile ritardo nella surroga, al quarantunesimo giorno". Il termine ordinatorio, da regolamento, e Tuel, è di dieci giorni. "La deliberazione di surroga è un atto obbligatorio, vincolante e prioritario". Sulla commissione finanze preliminare al consiglio, tenutasi in assenza di un membro ufficiale della lista Melzo Si Rigenera: "È a sua volta irregolare, e andava riconvocata".M.A.